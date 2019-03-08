Kaçak balıkçılar, internetten canlı yayınını izleyerek jandarmadan kaçmış

Beyşehir Gölü'nde kaçak balık avını önlemek için mücadele eden Beyşehir İlçe Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonların sonuçsuz kalması üzerine araştırma başlattı. Ekipler araştırma sırasında önemli bir detayı fark etti. Araştırmada, gün batımının internetten canlı izlenmesi için belediye tarafından 2 yıl önce göl kenarına kurulan şehir kamerası sisteminden, kıyıda bekleyen jandarma botunun görüldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin botla suya açılmasını internetten izleyen kaçak avcıların, bulundukları yerden hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdikleri saptandı. Bu tespitin ardından belediye ekipleri gün batımı için kurulan şehir kamerasının yönünü değiştirdi.

Gölde 30 yıldır balıkçılık yapan Ayşe Yılmaz (57), kaçak avcılara tepki gösterdi. Kaçak avcıların elektroşok cihazı da kullandığına dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:

''Gölde balıkçılık yaparak çocuklarımızı büyütüyoruz. Ama kaçak olarak avcılık yapanlar elektroşok cihazı kullanıyor. Bu da oraya yeniden balık veya başka canlı gelmesini engelliyor. Çünkü elektroşok cihazıyla su kaplumbağasını bile öldürmüşler. Bu avcılara hapis cezası verilmesini istiyoruz. Biz uyarıyoruz; ama onlar 'Cezayı öderim, yine yaparım' diyerek karşılık veriyorlar."

