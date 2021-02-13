HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçak barakası yıkılınca pompalı tüfekle baskın yapan kadın tutuklandı

Kaçak barakası yıkılınca pompalı tüfekle baskın yapan kadın tutuklandı

13.02.2021 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaçak barakası yıkılınca pompalı tüfekle 1’i zabıta 3 kişiyi yaralayan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ö.T.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaçak barakası yıkılınca pompalı tüfekle 1’i zabıta 3 kişiyi yaralayan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ö.T. (40) isimli kadına ait baraka kaçak olduğu gerekçesiyle dün sabah bu sabah saatlerinde yıkıldı. Ö.T, önce barakasının yıkılmasına sebep olduğunu düşündüğü A.Y.’yi (49) pompalı tüfekle bacağından M.Ü.’yü ise başından vurarak yaraladı. Ayrıca Ö.T., Ş.U. ’ya (53) ait 07 HKJ plakalı araca ve kıraathaneye pompalı tüfekle ateş edip hasar verdi.

Belediye binasını pompalı tüfekle bastı, olay güvenlik kamerasına yansıdı
Daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletine binen Ö.T. Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2’inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Önce işyeri açma ruhsat bürosuna ateş eden Ö.T. ardından zabıta odasına yöneldi. Silah seslerini duyup durumu fark ederek 2’inci katın penceresinden atlayan O.Ş. isimli zabıta memuru ayağından yaralanırken, kadın olay yerinden motosikletine tekrar binip hızla uzaklaştı. Kadının pompalı tüfekle belediye binasına girip ateş ettiği anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların 2’sinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan A.Y. ise Antalya’ya sevk edildi.

"Ne yapacağımı hepiniz duyacaksınız"
Belediye baskının ardından motosikletine binip kaçan Ö.T., bir akaryakıt istasyonuna giderek bidonla benzin aldı. Akaryakıt istasyonuna gelen Ö.T.’nin motosikletinden inip bidonu pompa görevlisine vermesi, personelle bir süre konuşması ve ardından motosikletine binip uzaklaşması da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Belediye binası baskınını duyan akaryakıt istasyonu personeli jandarmaya haber verip konuşturarak oyalamaya çalıştı ancak fazla tutamadı. Ö.T.’nin neden bidonla benzin aldığı sorusuna ise, "Hepiniz duyacaksınız" cevabını verdiği ileri sürüldü.

Sıkıştırılarak yakalandı
Ö.T., akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra Okurcalar Mahallesi’ndeki bir oto tamirhanesine de ateş açtığının ihbarını alan jandarma ekiplerini harekete geçti. Motosikletiyle kaçan kadın jandarma tarafından sıkıştırılarak yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığı pompalı tüfek ve üzerinde çıkan 2 bıçak ise ekipler tarafından ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö. T. sulh ceza hakimliğince ’kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
MSB duyurdu: 2 terörist sağ olarak ele geçirildiMSB duyurdu: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
Minecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yoluMinecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yolu

En Çok Okunan Haberler

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Barakası yıkılınca pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Barakası yıkılınca pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Son Dakika: Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Pençe Kartal-2’de 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

MSB duyurdu: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Cam kapıdan çıkartarak çaldıkları lüks otomobili, 2 gün sonra geri getirdiler

Çaldıkları lüks otomobili, 2 gün sonra geri getirdiler

Kadir Topbaş kimdir? Hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş nereli, kaç yaşındaydı? Kadir Topbaş neden hayatını kaybetti?

Hayatını kaybeden Kadir Topbaş kimdir?

Bolu'da iğrenç olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu

İğrenç olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.