Kaçak barakası yıkılınca pompalı tüfekle baskın yapan kadın tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaçak barakası yıkılınca pompalı tüfekle 1’i zabıta 3 kişiyi yaralayan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Ö.T. (40) isimli kadına ait baraka kaçak olduğu gerekçesiyle dün sabah bu sabah saatlerinde yıkıldı. Ö.T, önce barakasının yıkılmasına sebep olduğunu düşündüğü A.Y.’yi (49) pompalı tüfekle bacağından M.Ü.’yü ise başından vurarak yaraladı. Ayrıca Ö.T., Ş.U. ’ya (53) ait 07 HKJ plakalı araca ve kıraathaneye pompalı tüfekle ateş edip hasar verdi.

Belediye binasını pompalı tüfekle bastı, olay güvenlik kamerasına yansıdı

Daha sonra plakası belirlenemeyen motosikletine binen Ö.T. Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle 2’inci kata çıkıp burada da rastgele ateş açtı. Önce işyeri açma ruhsat bürosuna ateş eden Ö.T. ardından zabıta odasına yöneldi. Silah seslerini duyup durumu fark ederek 2’inci katın penceresinden atlayan O.Ş. isimli zabıta memuru ayağından yaralanırken, kadın olay yerinden motosikletine tekrar binip hızla uzaklaştı. Kadının pompalı tüfekle belediye binasına girip ateş ettiği anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların 2’sinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan A.Y. ise Antalya’ya sevk edildi.