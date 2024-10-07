"Kaçak" belgeseli su ve elektrik israfının boyutlarını ortaya koydu! 'Her yıl Kıbrıs büyüklüğünde verimli toprağı kaybediyoruz'

Tarım arazilerinin vahşi sulama adı verilen salma sulama yöntemiyle verimsiz bir biçimde sulanması ile her yıl Kıbrıs büyüklüğünde verimli toprağın erozyonla ülkemiz sınırları dışına çıkarak kaybedildiği aktarıldı.

Küresel iklim değişikliği, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de su kaynaklarının hızla azalmasına ve ekosistemin bozulmasına yol açıyor. Artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve su kaynaklarının yanlış kullanımı, ülkemizin tarımsal üretimini ve sosyoekonomik geleceğini ciddi biçimde tehdit ediyor. Özellikle Türkiye’nin tarımsal üretiminde büyük bir paya sahip olan pamuğun yüzde 58’inin, mısırın yüzde 25’inin ve buğdayın yüzde 14’ünün yetiştiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi alarm veriyor.

Sulama sorunu kaçak elektrik kullanımını tetikliyor

İklim krizinin boyutlarını Güneydoğu Anadolu’daki su ve elektrik israfı üzerinden ele alan gazeteci ve yönetmen Vakkas Aksu, ‘Kaçak’ isimli çarpıcı bir yapıma imza attı. CNN Türk ekranlarında izleyiciyle buluşan belgeselde, bölge çiftçilerinin tarımsal sulama için kaçak elektrikle çalışan motopomplar kullandığı ve bu yöntemle milyarlarca metreküp yeraltı suyunun çekildiği gözler önüne serildi. Harran ve Dicle üniversitelerinden akademisyenlerin görüşlerine yer verildiği belgeselde, 10 yıl önce ortalama 20 metre olan yeraltı su seviyelerinin 700 metreye kadar düştüğüne dikkat çekildi. Tarım arazilerinin vahşi sulama adı verilen salma sulama yöntemiyle verimsiz bir biçimde sulanması ise her yıl Kıbrıs büyüklüğünde verimli toprağın erozyonla ülkemiz sınırları dışına çıkarak kaybedildiğini belirtildi. Dünyanın birçok ülkesinde yeraltı su seviyelerinin düzenli olarak denetlendiğine ve gerekli durumlarda kullanımının kısıtlandığına vurgu yapan akademisyenler, Türkiye’nin yeraltı su kaynaklarının rezerv olarak korunması gerektiğinin altını çizdi.

“Ülkemizin tarımsal geleceğini kurtarmak hepimizin sorumluluğu”

Kaçak elektrik kullanımının ve vahşi sulamanın milli ekonomiye ve ülkemizin geleceğine ciddi zararlar verdiğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını kaydeden Vakkas Aksu, “Ülkemizin tarımsal üretiminin büyük bir kısmının sağlandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, kaynak sularının trajik bir biçimde azalması ve bu durumun nihai olarak topraklarımızı verimsizleştirmesi bizleri derinden etkiledi. Bölgede rekor seviyelerde seyreden kaçak elektrik kullanımının temel nedeni de tarım arazilerinin orantısız biçimde, hatalı yöntemlerle sulanması ve kaçak su kuyuları. Yer altı sularımızı korumak için su kanallarının yaygınlaştırılması ve çiftçinin yağmurlama, damlama, pivot gibi verimli sulama yöntemlerini hatta akıllı tarım uygulamalarını benimsemesi büyük önem arz ediyor.

Bizler de bu belgesel ile sorunun vahametini tüm Türkiye’ye göstererek alınması gereken aksiyonların aciliyetini vurgulamak istedik. Çünkü gelecek nesillerin emaneti olan topraklarımızı korumanın, herkesin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, doğal kaynakların azaldığına dikkat çekerek tarımsal üretimimizi sürdürülebilir kılmak için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye, halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Belgesel, https://www.youtube.com/watch?v=6pz_E3tKow0 bağlantısı üzerinden izlenebilir.



KAÇAK Belgesel Künye:

Yapım: Salta Medya iletişim ve Yapım Ajansı

Yönetmen: Vakkas Aksu

Senaryo: Gürkan Öztekin Vakkas Aksu

Görüntü Yönetmeni: Yavuz Gayberi

Kameraman: Sinan Tunç

Prodüktör: Turan Şahin

Kurgu: Cengiz Şahin, Tarık Mengenli

Müzik: Türkay Nişancı