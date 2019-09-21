Kaçak bıldırcın avına suçüstü

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Ulaş ilçesinde yasa dışı bıldırcın avlayan bir kişi, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Tecer Genel Avlağı'nda kontrol yapan ekipler, yasa dışı bıldırcın avlayan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak avcının vurduğu bıldırcınlar ele geçirildi. İdari para ve tazminat cezası uygulanan kişinin, avda kullandığı takozsuz yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.

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