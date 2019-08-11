HABER

Kaçak boğa Ferdinand, bu bayram çiftlikte

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

 RİZE'nin İyidere ilçesinde geçen yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunduktan sonra sanatçı Haluk Levent'in desteğiyle İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand, bir yıldır burada yaşam sürüyor.

Kaçak boğa Ferdinand, bu bayram çiftlikte

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- RİZE'nin İyidere ilçesinde geçen yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunduktan sonra sanatçı Haluk Levent'in desteğiyle İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand, bir yıldır burada yaşam sürüyor. Barınağa ilk geldiğinde 350 kilo olan boğa Ferdinand, 500 kiloya ulaştı.
Geçen sene Kurban Bayramı öncesinde Rize'nin İyidere ilçesindeki kurban pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü ise yüzerek geldiği Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan boğa, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformu tarafından satın alınarak, 29 Ağustos tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirildi. 'Ferdinand' adı verilen boğa bir yıldır barınakta yaşam sürüyor. Geldiğinde 350 kilo olan Ferdinand, şimdi çiftlik sahibi Sibel Çakır ve ekibi sayesinde 500 kiloya ulaştı. 2 ay önce barınaktaki 'Yıldız' isimli inekten 'Ferdi' adında bir buzağısı olan Ferdinand'ın, sağlığının yerinde olduğu belirtildi.
​Ferdinand'ın kaçtığı günden beri Türkiye'de ve bazı dünya ülkelerinde bir şampiyon, bir kahraman edasıyla anıldığını söyleyen çiftlik sahibi Sibel Çakır, "Gerçekten burada da öyle oldu. Ferdinand'ın kendine güveni geldi, gelişti ve büyüdü. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Hatta baba da oldu. Onun için her şey yolunda. Yavrusu ile arada zaman geçiriyor. Ona hiç saldırmıyor da. İlk geldiğinde küçüktü, daha boy da atmamıştı. Şu an için artık erişkin bir boğa. Zaten onu uygun görülen yaşın çok çok altındayken pazara sürmüşlerdi, kurban olmayacak yaştaydı. Şimdi olgunlaştı. Fakat Ferdinand ve onun buradaki hiçbir arkadaşı kurban olarak karşınıza çıkmayacak, onlar bizim çocuklarımız. Hayatlarının sonuna kadar burada yaşayacaklar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaçak boğa Ferdinand, bu bayram çiftlikteKaçak boğa Ferdinand, bu bayram çiftlikteKaçak boğa Ferdinand, bu bayram çiftlikteKaçak boğa Ferdinand, bu bayram çiftlikte

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
'Türk mimarisinin vitrini' Çakırağa Konağı restorasyon bekliyor'Türk mimarisinin vitrini' Çakırağa Konağı restorasyon bekliyor
Küçükçekmece'de kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunlukKüçükçekmece'de kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Babasını trans bireyle basıp öldürmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.