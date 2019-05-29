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Kaçak botoks yapılan kuaför salonuna baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 11:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere botoks yapıldığı ihbar edilen kuaför salonuna baskın düzenlendi.

Kaçak botoks yapılan kuaför salonuna baskın

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere botoks yapıldığı ihbar edilen kuaför salonuna baskın düzenlendi. Doktorlar tarafından yapılması gereken uygulamayı kaçak şekilde uygulandığı belirlenen kuaför salonundaki 2’si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Baskında çok sayıda ilaç ve şırınga gibi botoks işleminde kullanılan malzemeye ise el koyuldu.
Manavgat'ın Side Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuaför salonunda botoks uygulaması yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki takip sonucunda kuaförde yerli ve yabancı turistlere kaçak botoks uygulaması yapıldığı tespit edilerek baskın düzenlendi. 2 kişiye botoks yapıldığı sırada baskın yapılırken, H.Ö. ile işyerinde çalışan A.B. ve yabancı uyruklu A.B. ile N.S. yakalandı.
Çalışma izinleri de bulunmayan yabancı uyruklu A.B. ve N.S. sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İş yeri hakkında Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıtası tarafından, iş yerinde ruhsata aykırı faaliyet yürütmekten idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi H.Ö. ve A.B., 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (kaçak botoks ve estetik yapımı)' suçundan haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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