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Kaçak çalışan Afgan çoban ve işverenine para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Erzincan'da çalışma izni olmayan Afganistan uyruklu genci çoban olarak çalıştıran kişi ile Afgan çobana toplam 12 bin 348 TL para cezası verildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, çalışma izni bulunmayan Afganistan uyruklu kişi ile işverenine toplam 12 bin 348 TL para cezası uygulandı.

İlçeye bağlı Kureyşlisarıkaya köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Muhammed Selim, hayvanları otlatırken ayağının kayması nedeniyle kayalıklardan düşerek yaralandı.

Köylüler tarafından olayın sağlık ve jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine mahsur kaldığı yerden kurtarılan çoban, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Muhammed Selim kimliğini inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genç çobanın çalışma izninin olmadığını belirledi.

Taburcu olan Selim ile kendisini çalıştırdığı belirlenen Ali A. (51), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından Afgan çobana 3 bin 527 TL ve işveren kişiye ise 8 bin 821 TL para cezası verildi.

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