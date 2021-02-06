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Kaçak define arama çukuruna düşen köpek kurtarıldı

06.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul Tuzla’da ormanlık alanda kaçak definecilerin açtığı çukura düşen köpek, günler sonra Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Tuzla’da ormanlık alanda kaçak definecilerin açtığı çukura düşen köpek, günler sonra Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma anları, zabıta ekiplerinin sevinci cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Hayvanseverlik sadece sözde değil böyle işi ile birlikte en iyi en güzel şekilde, hayvanlara ve tüm canlılara kıymet vermekle olur” dedi.
Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kimliği belli olmayan kişiler tarafından kaçak arama yapan define avcıları, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukuru kapatmadan bıraktı. Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri bölgede gerçekleştirdiği kontroller sırasında çukur içerisine sıkışmış köpeği gördü. Ekipler, hızlıca kurtarma çalışmalarına başladı. Çukura inemeyen zabıta ekipleri belediyeden getirdikleri iş makinasının kepçesinin yardımıyla bir zabıta çukura inerek köpeği kucağında çıkarmayı denedi ancak başarılı olamadı. Günlerce çukurda aç ve susuz kalan ürktüğü görülen köpek, kimseyi yanına yaklaştırmadı.

Köpeğin kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı
Saatlerce yapılan mücadelenin ardından köpeğe yaklaşamayan ekipler, kepçe ile çukurun kenarından yol açarak köpeğin özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Zabıtanın yönlendirmesiyle açılan yoldan tırmanarak çıkan köpek koşarak ormanın içerisinde kayboldu. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma anları ve zabıta ekiplerinin sevinci cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, köpeği kurtaran zabıta memurları Mehmet Can ve Avni Avcı’yı ağırlayarak çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Çok önemli bir anda müdahale ettiniz”
Çukura düşen köpeği kurtaran zabıta ekiplerini makamında ağırlayarak ödüllendiren Başkan Yazıcı, “Yaptığınız çok güzel bir duyarlılık. Marifet iltifata tabidir. Bir köpeğin çukura düşmesi ve orada mahsur kalması, açlıkta ölecek duruma gelmesi. Çok önemli bir anda müdahale ettiniz. Sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Hayvanseverlik sadece sözde değil böyle işi ile birlikte en iyi en güzel şekilde, hayvanlara ve tüm canlılara kıymet vermekle olur” dedi.

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