Kaçak define avcıları kazdıkları metrelerce derinlikteki kuyu içerisinde böyle yakalandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda kaçak define arayan 4 kişi, kazdıkları metrelerce derinlikteki kuyuda jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Kaçak define avcılarının yakalandığı o anlar jandarma kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesinde ormanlık alan içerisinde kaçak define avcıları tarafından kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde izinsiz kazı yapılan bölgeye operasyon düzenledi.

Ormanlık alan içerisinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri tarafından H.K., T.B., H.A. ve A.Ç. isimli şahıslar kazdıkları metrelerce derinlikteki kuyu içerisinde suçüstü yakalandı. Şahıslar ekipler tarafından kuyu içerisinden çıkartıldı. Şahısların kazı sırasında kullandıkları jeneratör, 2 adet elektrikli beton kırıcı, 1 adet havalandırma fanı, 3 adet merdiven, 4 adet demir murç, 1 adet kürek, 1 adet çapa, 1 adet 50 metre uzunluğunda ip, 2 adet ip makarası, 1 adet el arabası, 4 adet kask, 1 adet keser, 1 adet su tahliyesi için hortum, 17 adet gider borusu, 6 adet iskele demiri yüz maskelerine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahısların suçüstü yakalanma anları ise saniye saniye jandarma kamerası tarafından kaydedildi.

