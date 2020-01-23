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Kaçak define kazısına 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 5'i kamu görevlisi 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak define kazısına 8 gözaltı

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 5'i kamu görevlisi 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuş köyü yolu üzerine bulunan sit alanı yakınında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler kaçak kazı yaparak define arayan 8 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin define ararken kullandıkları dedektör ile diğer malzemelere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerin ardından 5'i kamu görevlisi 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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