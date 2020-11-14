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Kaçak deterjan ve bozulmuş gıdaları piyasaya süren şahıslara operasyon

14.11.2020 12:23 | Son Güncelleme:
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Kaçak deterjan ve bozulmuş gıdaları piyasaya süren şahıslara operasyon

Pendik’te kaçak deterjan ve bozulmuş gıda maddelerini toplayarak piyasaya sürdüğü iddia edilen bir depoya operasyon düzenlendi.

Pendik’te kaçak deterjan ve bozulmuş gıda maddelerini toplayarak piyasaya sürdüğü iddia edilen bir depoya operasyon düzenlendi. 2 şüpheli hakkında işlem yapılırken depo mühürlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Pendik Kaynarca Mahallesi’nde bulunan bir depo içerisinde kaçak deterjan ve bozulmuş gıda maddeleri toplayan ve piyasaya süren şahısların bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, 11 Kasım 2020 tarihi saat 15.10 sıralarında bahse konu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda depo içerisinde 120 adet 8’er kilogramlık, içerisinde mayonez bulunan kutular ele geçirildi. Bahse konu gıda maddelerinden Pendik ilçe Tarım Müdürlüğü görevlileri tarafından numune alındı, kalan ürünler Yediemin deposuna çektirildi.
Depo sorumlusu Mustafa T. ve gıda maddelerini depoya bıraktığı belirlenen Mehmet G. isimli şahıslar hakkında “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Ürün Bulundurmak” suçundan işlem yapıldı. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen deponun ise faaliyetlerine son verildi.

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