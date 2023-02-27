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  4. Kaçak döküm yapan sürücüye 819 bin lira ceza kesildi

Kaçak döküm yapan sürücüye 819 bin lira ceza kesildi

27.02.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de görüntüleri basına da yansıyan, döküm alanı dışında hafriyat atığı döktüğü belirlenen sürücüye 819 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaçak döküm yapan sürücüye 819 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta ulusal basına "maganda kamyon şoförü" başlığıyla yansıyan görüntülerle ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Arnavutköy ilçesinde döküm alanı dışında hafriyat atığı döken araç sürücüsünün T.G. isimli kişi olduğunun tespit edildiği, Sivil Trafik ekiplerince sürücünün bugün yakalandığı ifade edildi.

Sürücü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "çadır/branda takmamak" maddesinden 909 lira idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca İBB zabıta görevlileri ile yapılan görüşmede, döküm alanı dışında kaçak döküm yapılması nedeniyle zabıta görevlilerince 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 819.000 TL cezai işlem uygulandığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy hafriyat

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