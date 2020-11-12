HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçak eczane ve poliklinik operasyonunda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi

Kaçak eczane ve poliklinik operasyonunda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kaçak faaliyet gösteren eczane ve polikliniklere düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

Kahramanmaraş’ta kaçak faaliyet gösteren eczane ve polikliniklere düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yabancı uyruklu kişilere gerekli izinler alınmadan tedavi hizmeti verildiği ve ilaç satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine sözde poliklinik ve eczanelerin bulunduğu 6 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan ilaç ve tıbbı malzemelere el konuldu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Devam eden çalışmada 1 kişi daha gözaltına alındı.
H.A., S.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar ardından adliyeye sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de incelenen ilaçlar arasında, düşük hapı ve cinsel gücü artırıcı hapların bulunduğu öğrenilirken, söz konusu polikliniklerde hamile yabancı kadınların gebelik süreçlerinin kontrol edildiği ve sonlandırılması için tıbbi müdahalede bulunulduğu belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsunBakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
Hayatta kalabilmek için tek çaresi hamile kalmak
Hayatta kalabilmek için tek çaresi hamile kalmak
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Partili vekil koronaya yakalandı
5 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında! Mersin'de yakalandı
5 metre uzunluğunda! 'En büyük özelliği...'
Bakan Koca koronavirüsle mücadelede örnek göstermişti! Tekirdağ kırmızıya büründü
Bakan Koca örnek göstermişti! Kırmızıya büründü
Mazgala bakan sokak köpeği, tüm İzmit'in ilgi odağı oldu
Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.