HABER

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri köyde bir grubun taşlı saldırısına uğradı.  Dicle Elektrik’in bölge genelinde devam eden kaçak elektrikle mücadele çalışmaları kapsamında, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Kayalı köyünde jandarma eşliğinde denetim yapıldı.

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı saldırı

İDİL(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri köyde bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
Dicle Elektrik’in bölge genelinde devam eden kaçak elektrikle mücadele çalışmaları kapsamında, Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Kayalı köyünde jandarma eşliğinde denetim yapıldı. Denetime engel olan bir grup, görevlilere taşlı saldırıda bulundu. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle grup, bölgeden uzaklaşırken, Dicle Elektrik görevlileri denetim yapmadan köyden ayrıldı. Taşlı saldırıda görevlilerin araçları da hasar gördü.

FOTOĞRAFLI

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı saldırıKaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı saldırı

Bu mahalleyi gören hayran kalıyor!Bu mahalleyi gören hayran kalıyor!
Ankara'da 870 kilo kaçak tütün ele geçirildiAnkara'da 870 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Tomrukların altında kalan adam can verdiTomrukların altında kalan adam can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.