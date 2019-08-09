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Kaçak elektrik denetiminde gerginlik; jandarma havaya ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi(DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri mahallede, taşlı saldırıya uğradı.

Kaçak elektrik denetiminde gerginlik; jandarma havaya ateş açtı

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi(DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri mahallede, taşlı saldırıya uğradı. Jandarma, ekiplere saldıran kalabalığı havaya ateş açarak, dağıttı.
DEDAŞ'ın ekipleri, kayıt dışı kullanımın yüzde 75 olduğu Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba Mahallesi'ne denetime gitti. 22 kişiden oluşan 11 kaçak kontrol ekibi, jandarma eşliğinde mahalleye girdi. Ancak bir grubun engellemesiyle karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışma taşlı saldırıya dönüşünce, jandarma, olayları yatıştırmak için havaya ateş açtı. Gerginliğin ardından ekipler, denetim yapamadan mahalleden ayrıldı.

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Kaçak elektrik denetiminde gerginlik; jandarma havaya ateş açtıKaçak elektrik denetiminde gerginlik; jandarma havaya ateş açtı

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