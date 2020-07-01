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Kaçak elektrik hattı çekti, kendini böyle savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde elektrik dağıtım şirketi tarafından devam eden altyapı çalışmaları sırasında, evine kaçak hat çektiği belirlenerek gözaltına alınan M.E., kendisini "Bir hata yaptık" diyerek, savundu.

Kaçak elektrik hattı çekti, kendini böyle savundu

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Hani ilçesinde iletim hatlarının yer altına alınması için yaklaşık 10 milyon lira harcama yapıldı. Çalışmayla yılda 25 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Şebeke altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadan gelen ihbar üzerine Merkez Mahallesi Karakoç Sokak'ta yapılan araştırmada ise yeni hatta kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Kazıyı yaptığı saptanan M.E. önce, "Atık su giderini onarıyoruz" dedi. Bu yanıt karşısında ikna olmayan ekipler, polisi aradı. Polis ekipleri ve Dicle Elektrik görevlileri, toprak altında pense, maket bıçağı ve kablo parçaları buldu. 60 metre uzunluğundaki yeraltı kablosunun da kaçak bağlantı için tahrip edildiği görüldü. Evine kaçak hat çektiği saptanması üzerine gözaltına alınan M.E., kendini, "Bir hata yaptık" diyerek savundu. Sorgusunun ardından M.E., adliyeye sevk edildi.

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DHA

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