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Kaçak elektrik için bu kez panoyu söktüler

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sayaçlarının kaçağı önleyen panolara alınmaması için çalışan ekipleri sürekli engelleyen mahalleli, bu kez yeni kurulan panoyu kökünden söktü.

Kaçak elektrik için bu kez panoyu söktüler

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sayaçlarının kaçağı önleyen panolara alınmaması için çalışan ekipleri sürekli engelleyen mahalleli, bu kez yeni kurulan panoyu kökünden söktü. Kadın ve çocukların birlikte gerçekleştirdiği bu eylem cep telefonu tarafından kaydedildi.
Dağıtım bölgesinde bulunan illerde kayıt dışı tüketimi gerek yatırımları, gerekse sahadaki denetimler sayesinde yüzde 80’den yüzde 54’e kadar indiren Dicle Elektrik, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki 8 Mart, Devrim ve Barış Mahallelerinde 16 milyon 393 bin liralık şebeke yenileme çalışması başlattı. Havai hatların yer altına alındığı, trafoların güçlendirildiği mahallerde sıra sayaçların yapı dışındaki dağıtım panolarına alınmasına gelince bazı kesimler bunu engellemeye başladı. Önce çalışmaları engelleyen mahalleli bazı gruplar, bu kez yeni kurulan dağıtım panosunu yerinden söktü.

Panoyu kökten söktüler
8 Mart Mahallesi’nde sokak aralarına içerisine sayaçların konulacağı alçak gerilim sayaç otomasyon panolarının kurulmasına başlanınca mahalleli burada toplanmaya başladı. Kaçağı önleyen pano olarak da bilinen bu panolardan birinin bağlantısı sürerken bazı kadınlar, yanlarına çocuklarını da alarak görevlileri uzaklaştırdı ve panolardan birini kökten söktü. Panoyu sürükleyerek buradan uzağa atan eylemci grup, daha sonra kurulduğu yerdeki çukuru toprakla kapatmak istedi. Eylem sırasında bağlantı kablolarına henüz enerji verilmediği öğrenildi. Yaşananlar nedeniyle durdurulan çalışmalar, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yeniden başlayacak.

Kaçak elektrik için bu kez panoyu söktüler

Kaçak elektrik için bu kez panoyu söktüler

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