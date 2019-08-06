HABER

Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe engel olmaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 22:46 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kaçak olduğu belirlenen trafolara müdahale etmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine, bir grup köylü engel olmaya çalıştı.

SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kaçak olduğu belirlenen trafolara müdahale etmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine, bir grup köylü engel olmaya çalıştı. Aynı zamanda görevlilere taş da atan gruba jandarma tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Dicle Elektrik ekipleri, Silopi'de tarımsal sulama alanlarında kullanılan kaçak trafoların toplanması amacıyla jandarma desteğiyle çalışma başlattı. Çiftlik köyünde belirlenen kaçak trafolara el konulması için jandarma eşliğinde köye giden ekipleri, köylüler tarafından engellemeye çalışıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu bazı köy sakinleri, 13 metre yüksekliğindeki elektrik direğine çıkarak trafoların işlevsiz hale getirilmesini engellemek istedi. Jandarmanın müdahalesiyle gruptakiler direkten indirilirken, bu sırada görevlilere taş atanlara ise tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Müdahale sonrası gruptakiler dağılırken, kaçak trafolara enerji sağlayan elektrik akımı kesildi. Bu arada gruptakilerin attığı taşlara görevlilerin araçları da hasar gördü.

Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!
Otomobiliyle önce duvara çarptı sonra olay yerinden kaçtıOtomobiliyle önce duvara çarptı sonra olay yerinden kaçtı
Şeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandıŞeftali ağacından düşen yaşlı adam yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

Eski ortakların kavgası kamerada!

Eski ortakların kavgası kamerada!

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.