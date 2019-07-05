Kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen ekibe saldırı: 2 yaralı

KURTALAN (Siirt), (DHA) - SİİRT'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde, kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekibi, saldırıya uğradı. Jandarmanın havaya ateş açarak, müdahale ettiği olayda, 2 çalışan yaralandı.

DEDAŞ mobil ekibi, tarımsal sulamanın yanı sıra yaz aylarında çalıştırılan klimalar nedeniyle artan kayıt dışı elektrik tüketimi engellemek için bu sabah Kurtalan'ın Toytepe köyünde denetim yapmak istedi. Jandarmanın da eşlik ettiği görevlilere, kaçak elektrik kontrolü sırasında, bazı kişiler saldırdı. DEDAŞ ekibinin çalışmasına engel olan kişilerin dağılmaması üzerine jandarma ekipleri, havaya ateş açtı. Olayda 2 DEDAŞ çalışanı yaralandı. Jandarmanın sağlık merkezine götürdüğü 2 çalışana, 2'şer günlük 'çalışamaz' raporu verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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