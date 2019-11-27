Kaçak elektrik kontrolüne engel

Özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 yılında sorumluluk bölgesinde yüzde 80 bandına dayanan kaçak elektrik kullanımını gerçekleştirdiği yatırımlar ve tavizsiz kontrollerle yüzde 55’e indirmeyi başaran Dicle Elektrik, sahada ciddi engellemelerle karşılaşıyor. Dün Batman Beşiri’deki olayların dışında bir başka kaçak kontrol ekibi engellenerek 2 görevli darp edildi, Mardin’de ise yol kesen grup kesme açma ekibinin aracına el koydu.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Bilek köyünde kaçak kontrolüne giden ekiplerin engellenmesinin ardından darp edilmesini olay yerine gelen jandarmalar önlemişti. Bu köyde jandarmanın güvenlik tedbiri almasının ardından yapılan taramada 36 aboneden 32’sinin kaçak elektrik kullandığı saptandı. Bilek köyünde bu olaylar yaşanırken başka bir Dicle Elektrik ekibi de kaçak taraması yapmak üzere ilçeye bağlı Yeniyol köyüne gitti. Ancak burada da çalışma yapılması engellendi.

2 görevli darp edildi, 7 gözaltı

Köy girişinde toplanan kalabalık, engellemekle yetinmedi ve ekibe yumruklarla, tekmelerle saldırdı. Saldırıda 2 Dicle Elektrik çalışanı darp edilerek yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayların büyümesini engellerken saldırganlardan 7’si gözaltına alındı. Darp raporu alan görevlilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, alınan güvenlik tedbirlerinin ardından yapılan kontrollerde 24 haneli köydeki 14 hanede kaçak elektrik kullanıldığı belirlenerek gerekli işlemler yapıldı.