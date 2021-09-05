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Kaçak elektrik kullanan çiftçi yakalanmasına rağmen direndi

05.09.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, tarım arazilerini sulamak için kaçak olarak kullandığı trafonun sökülmesine karşı çıkan çiftçiler ile jandarma arasında yaşanan arbede cep telefonu kameralarına yansıdı.

Viranşehir ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kırsal Alakonak Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir çiftçinin tarımsal sulamada kaçak olarak trafo kullandığını öğrendi.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Jandarma ekipleri ile bölgeye giderek enerjiyi kesmek isteyen görevliler ile trafoyu kuran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından trafo, ekipler tarafından sökülürken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise çiftçilerin tepki göstermesi ve jandarma ekiplerinin müdahale etmesi yer aldı. (DHA)

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Şanlıurfa
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