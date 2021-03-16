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Kaçak elektrik kullandığı için elektriği kesilince evini yaktı

16.03.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Kaçak elektrik kullandığı için elektriği kesilince evini yaktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kaçak elektriğinin kesilmesi üzerine sinirlenen Mehmet D., evini ateşe vererek yaktı.

Yangın, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; geçimini çiftçilik ile sağlayan Mehmet D., iddialara göre kaçak elektrik kullandığı için elektriği kesildi.

KAÇAK KULLANDIĞI ELEKTRİK KESİLİNCE SİNİRLENDİ

Evde bu duruma sinirlenen vatandaş mutfağı yakması üzerine evde alevler yükselmeye başladı. Çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ev sahibi Mehmet D’nin ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Ev sahibi Mehmet D. karakolda verdiği ilk ifadesinde 3 gün önce kaçak olarak kullandığı elektriğin kesildiğini ve sinirlendiğini söyleyerek evi yaktığını belirtti.
Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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(İHA)

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Denizli
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