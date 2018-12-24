ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de yaklaşık 40 bin kilometre hat ile 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından 4 yıl önce geliştirilen ve "Çekirge" isimli verilen kaçak elektrik tespit cihazı ile kaçak elektrik kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Şirketin Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen ve kaçak elektrik kullanıldığından şüphelenilen aboneliklerde sayaç öncesi noktalara montajı yapılan cihaz, kendi kayıtlarıyla müşterinin sayacı veya geçmişteki aylık tüketimleri karşılaştırıyor.

UEDAŞ Ar-Ge Stratejik Planlama Direktörü Mutlu Dalkaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazın 4 yıl önce geliştirildiğini ve Kayıp Kaçak Direktörlüğü tarafından kullanıldığını söyledi.

Cihazın, enerji hırsızlığını tespit edebildiğini vurgulayan Dalkaç, şöyle konuştu:

"Gerek ihbarlardan gerekse bizim sayaçlarımızı uzaktan okuduğumuz sistemlerle yaptığımız analizler sonucunda şüphelendiğimiz kullanıcılara fark ettirmeden, kullanıcılara uzak bir noktaya bu cihazı takmak suretiyle, kullanıcının sayacıyla bu cihaz arasındaki fark karşılaştırılıyor ve herhangi bir kaçak olup olmadığı bu şekilde tespit ediliyor."