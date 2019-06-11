Kaçak elektrikle 'Bitcoin' üretilen eve polis baskını

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde A.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin yanındaki trafodan kaçak çekilen kablolarla 'Bitcoin' üretimi yapılan dizüstü bilgisayara elektrik verildiği belirlendi. A.Ö., polis tarafından gözaltına alınırken, elektrik düzeneği, dizüstü bilgisayar ve bilgisayar parçalarına el konuldu. A.Ö., emniyetteki ifadesinde kaçak elektrik düzeneğini kuran ve ev sahibi olan akrabasının Bursa'nın Bandırma ilçesinde bulunan O.B. olduğunu iddia etti. O.B. hakkında kaçak elektrik kullanımı ile ilgili işlem yapıldı. A.Ö. ise ifadesinin ardından hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

'Bitcoin' madenciliği, 'Bitcoin' piyasası içinde yapılan finansal işlemleri onaylamak, transferleri sağlamak ve yeni 'Bitcoin'ler üretmek içindir. Blockchain temelinde, merkezi olmayan bir sistemle çalışan 'Bitcoin' madenciliği en hızlı blok üreten ve işlemleri onaylayan kullanıcıya ödül verir. Her yeni 'Bitcoin' üretildiğinde oluşan blokların zorluk seviyeleri de artmaktadır ve bu nedenle madencilik (mining) için çok güçlü işlemcilere sahip bilgisayarlar gerekmektedir.

