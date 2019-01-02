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Kaçak elektronik sigara likiti yapan işyerine polis baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 19:15 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kaçak olarak elektronik sigara likiti üreten bir işyerine baskın yapıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kaçak olarak elektronik sigara likiti üreten bir işyerine baskın yapıldı. Üretim malzemesi kimyasallar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak elektronik sigara likiti üretilip piyasaya sürüldüğünü öğrendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Taşyaka Mahallesi'ndeki bir işyerine operasyon yapan ekipler, Y.E. adlı zanlıyı gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 64 litre elektronik sigara likiti, elektronik sigara yapımında kullanılan 8 litre sıvı nikotin, 250 litre gıda aroması, 360 litre gliserin, 41 litre tatlandırıcı ve 715 litre içeriği tespit edilemeyen sıvı ele geçirilerek, işyeri mühürlendi. Gözaltına alınan Y.E.'nin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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