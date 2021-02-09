Kaçak fabrikada 20 milyon liralık sahte ürün ele geçirildi

Sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, makaron üretimi yetki belgelerinin sahtesini düzenleyerek üretim yapan kaçak fabrika ortaya çıkarıldı. 12’si yabancı 25 şüphelinin yakalandığı fabrikada çok sayıda boş makaron üretimi yapıldığı, üretilen makaronların sahte-kaçak sigara imalatı yapan şahıslara satıldığı belirlendi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Kartal ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde paravan bir fabrika tespit etti. Belirlenen fabrikada Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Alkol Dairesi Başkanlığınca düzenlenen makaron üretimi yetki belgelerinin sahtesinin düzenlendiğini belirleyen emniyet ekipleri, burada makaron üretim fabrikası kurulduğunu, fabrikada çok sayıda boş makaron üretimi yapıldığını ve üretilen mamullerin sahte-kaçak sigara imalatı yapan kişilere satıldığını tespit etti.

Kaçak fabrikada Cumhuriyet tarihinin en büyük makaron operasyonu

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan takibin ardından dün söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda 12’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında fabrikada yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 47 milyon 600 bin adet boş makaron, 5 milyon 60 bin adet filtre, 1 ton 600 kilogram filtre ham maddesi, 3 ton 575 kilogram tutkal, 5 bin 900 adet boş makaron kutusu, 3 milyon 264 bin metre makaron sigara kağıdı, 1 milyon 920 bin metre sigara ağızlığı kağıdı ve fabrikada makaron imalatında kullanılan 4 makine ele geçirildi.

Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en büyük makaron yakalaması niteliği taşıdığı belirtilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlılar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan başlatılan adli işlemin devam ettiği kaydedildi.

