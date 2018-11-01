Kaçak geçişin çocuk yolcuları

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen 3 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan, 83'ü çocuk 166 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü, Çeşme'nin Karaabdullah Burnu güneyinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeyi araştıran ekipler, saat 01.05'te, lastik bottaki 49'u Afganistan ve 6'sı Suriye uyruklu 55 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan 20'si erkek, 8'i kadın ve 27'si çocuk olan kaçak göçmenler, karaya getirildi.

Öte yandan dün Çeşme'nin turistlik mahallesi Alaçatı'nın Mersin Koyu önlerinde, saat 01.10'da, 52'si Suriye ve 7'si Filistin uyruklu 59 kaçak göçmen, lastik botta yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, 13'ü erkek, 12'si kadın ve 34'ü çocuk olan bu grubu da kıyıya getirdi. Yine dün Alaçatı açıklarında, saat 05.40'ta, lastik bot içindeki 51'i Suriye ve 1'i Cezayir uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı. 15'i erkek, 15'i kadın ve 22'si çocuk olan bu topluluk da karaya getirildi. Bütün kaçak göçmenler, kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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