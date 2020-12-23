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Kaçak geyik avcılarını ihbar eden muhtara, kafası kesilip derisi yüzülmüş dağ keçisi üzerinden tehdit

23.12.2020 15:03 | Son Güncelleme:
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Antalya’da, geyik avcılarını ihbar eden muhtar, kaçak avcılar tarafından kafası kesilmiş, derisi yüzülmüş dağ keçisinin üzerine yazılı notla tehdit edildi.

Antalya’da, geyik avcılarını ihbar eden muhtar, kaçak avcılar tarafından kafası kesilmiş, derisi yüzülmüş dağ keçisinin üzerine yazılı notla tehdit edildi. Şoka giren muhtar, jandarmaya giderek şikayetçi oldu, kaymakamlıktan koruma talep etti.
Olay, bugün İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce 4, 3 gün önce de 2 kaçak avcıyı ihbar ederek ceza almalarını sağlayan Ürünlü Mahallesi muhtarı Lütfullah Yamansoy, bugün öldürülen bir dağ keçisinin çardağa asılı vaziyette görünce neye uğradığını şaşırdı. Kafası ve derisi yüzülen keçinin üzerindeki tehdit içerikli kağıdı okuyan Yamansoy, durumu jandarmaya bildirdi. Kağıtta yazan, “Muhtar bu sana uyarıdır. Çevirdiğin dolaplar boyunu aştı. Ayağını denk al. Attığın adımlara dikkat et. Yoksa sonuçları ağır olur" şeklinde yazıların kaçak geyik avcıları tarafından yazıldığını ileri süren muhtar, jandarmaya şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

“Hayatımız tehlikede”
Bir yıl önce de tehditler aldığını söyleyen mahalle muhtarı Yamansoy, “Bu en son tehdit. Bizi baya kamçıladı. Hiçbir şeye boyun eğmeyeceğiz. Bu tehditler bize vız gelir, tırıs gider. Bunu yapanlar muhtemelen belli. Avcı grupları belli. Hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. İbradı Kaymakamlığımızdan bir tane koruma talep ediyorum. Hayatımız tehlikede” dedi.
İhbar sonrası jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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