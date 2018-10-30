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Kaçak gıda takviyesinde "rekor yakalama"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

Ankara'da operasyon düzenleyen polis, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen 700 bin adet tarihi geçmiş gıda takviyesi ve cinsel gücü artırıcı ürün ile kişisel bakım ürünü ele geçirdi - Ele geçirilen ürünlerin, "Türkiye tarihinde tek kalemde yakalanan" en yüksek miktar olduğu öğrenildi

SERTAÇ BULUR - ORHAN ONUR GEMİCİ - Ankara'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen 700 bin adet tarihi geçmiş gıda takviyesi ve cinsel gücü artırıcı ürün ile kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen tarihi geçmiş gıda takviyesi, cinsel gücü artırıcı ve kişisel bakım ürünlerinin, üzerine yeni son kullanma tarihli etiket yapıştırılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kaçak ürünlerin Çankaya'da bir iş yerinde depolandığı belirlendi.

Konuyla ilgili bir şüpheli ile iş yeri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

- Tanımadığına kapıyı açmadı

Takipte baskın yapılan iş yerinin kepenklerinin sürekli kapalı tutulduğu, şüphelinin zili çalan ve diyafondan baktığında sadece tanıdığı kişilere kapıyı açtığı tespit edildi.

Başsavcılık talimatıyla söz konusu adrese yapılan operasyon sonucu şüpheli Ö.Ç. yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon lira olan 650 bin adet gıda takviyesi ve cinsel gücü artırıcı ürün ile 50 bin kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iş yerinde sahte 100 şişe alkollü içki de bulundu.

- Tek kalemde ele geçirilen en yüksek miktar

Hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yapılan şüpheli Ö.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Söz konusu operasyonda ele geçirilen ürünlerin, "Türkiye tarihinde tek kalemde yakalanan" en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

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