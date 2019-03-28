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Kaçak göçmen çocukların öldüğü tekne faciasına yeni tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

 BODRUM'da geçen yıl ekim ayında 3 çocuğun öldüğü göçmen teknesi faciasıyla ilgili aranan O.O.

Kaçak göçmen çocukların öldüğü tekne faciasına yeni tutuklama

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da geçen yıl ekim ayında 3 çocuğun öldüğü göçmen teknesi faciasıyla ilgili aranan O.O. adlı zanlı da polis ekiplerince yakalandı. O.O.'nun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı da 9'a çıktı.
Bodrum'dan 22 Ekim 2018'de yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 17 kişi sağ kurtulmuştu. Olaydan sonra yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 8 organizatör sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaçan organizatör O.O.'nun ise yakalanması için çalışmalar sürdü. Polis ekipleri, O.O.'nun 3 gün önce Bodrum'a geldiğini belirledi. Dün yapılan operasyonla yakalanan O.O., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra 'kasten öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı yapma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen O.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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