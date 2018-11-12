Kaçak göçmen faciası! 10 kişi kayıp

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 12 kişilik göçmen grubunun binmiş olduğu tekne, Denizköy bölgesindeki balık çiftliklerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Olayda, 2 göçmen yüzerek karaya çıkarken, 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 bot ile denizden söz konusu bölgede arama yaparken, 1 helikopterde havadan destek verdi. Teknenin batması sonucu, kayıplara karışan 10 göçmen için arama çalışmaları sürüyor.

