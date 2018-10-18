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Kaçak göçmen faciası şüphelileri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Katliam gibi kaza, pazar günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana gelmişti. Yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyonun, su kanalına düşmesi sonucu; aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmişti. Kamyon şoförü Mustafa Yılmaz (35) ile birlikte 27 kişi de yaralanmıştı. Büyük bölümü çocuk olan yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alınmıştı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan, kimliği belirsiz Suriye uyruklu 22 yaşlarındaki bir kadın da yapılan müdahalelere rağmen daha sonra yaşamını yitirdi. 7 aylık hamile olan kadının karnındaki bebeğin de kazanın meydana geldiği gün öldüğü ve sezaryenle alındığı belirtildi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. 12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri'nin, hastanede gözaltında bulunan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın ifadesinden sonra başlattığı operasyonda, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli daha gözaltına aldı. Gözaltındaki 12 kişiden 11'i, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasıyla jandarma gözetiminde 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açmak' ve 'Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Polis ve jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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