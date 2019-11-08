Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 20.00'de gelen ihbarla, Datça ilçesi Aktur açıklarında yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen jet ski içinde 1 göçmenin bulunduğunu öğrendi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından yeri tespit edilerek durdurulan jet ski'de, Irak uyruklu 1 erkek göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan jet ski ve göçmen, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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