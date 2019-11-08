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Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:34 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde, Irak uyruklu kaçak, Yunan adalarına geçmeye çalıştığı jet ski'nin yakıtı bitince Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından yakalandı.

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 20.00'de gelen ihbarla, Datça ilçesi Aktur açıklarında yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen jet ski içinde 1 göçmenin bulunduğunu öğrendi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından yeri tespit edilerek durdurulan jet ski'de, Irak uyruklu 1 erkek göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan jet ski ve göçmen, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
jet-ski kaçak göçmen Muğla Datça

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