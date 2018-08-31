HABER

Kaçak göçmen sanılan kadının PKK üyelinden yargılandığı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 34 kaçak arasındaki, kendisini 'Iraklı' olarak tanıtan Şahcan T.

Kaçak göçmen sanılan kadının PKK üyelinden yargılandığı ortaya çıktı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 34 kaçak arasındaki, kendisini 'Iraklı' olarak tanıtan Şahcan T. adlı kadının, 'bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan yargılanmasının sürdüğü ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Şahcan T., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı'nın dün yaptığı operasyonda; 14'ü Filistin, 18'i Irak, 1'i Suriye ve 1'i Pakistan uyruklu olduklarını söyleyen 34 kaçak ile 3 organizatör yakalandı. 12 metrelik yelkenlide, Yunanistan'ın Rodos Adası yolunda, İblis Burnu'nun 3 mil açığında yakalanan grup, kıyıya getirildi. Topluluğun kimlik tespiti yapıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, sahil güvenlik, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, kaçaklar arasında bulunan ve kendini 'Iraklı' olarak tanıtan Şahcan T.'nin (43) bölücü terör örgütü PKK üyeliğinden yargılanmasının sürdüğü, ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Hakkari Yüksekovalı olduğu tespit edilen Şahcan T., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kaçak göçmen sanılan kadının PKK üyelinden yargılandığı ortaya çıktı

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
'Borç yapılandırma' bahanesiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu'Borç yapılandırma' bahanesiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu
Tarlasında öldürüldüTarlasında öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.