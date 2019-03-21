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Kaçak göçmen taşıyan 'korsan taksici'lere operasyon: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

KONYA'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenleri kente getiren 'korsan taksici'lere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenlerin kente 'korsan taksici'ler tarafından taşınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenleri kente getiren 'korsan taksici'lere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ülkeye yasa dışı yollardan giren kaçak göçmenlerin kente 'korsan taksici'ler tarafından taşınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kendileri de yurda kaçak giriş yapan yabancı uyruklu 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Diğer 6 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan 10 kişinin, yapılacak yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek, sınır dışı edileceği belirtildi.

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