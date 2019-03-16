Kaçak göçmen taşıyan otobüsün 2 şoförü serbest bırakıldı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 14 kaçak göçmenin yakalandığı otobüsün 2 şoförü, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Malatya karayolunda yaptığı uygulamada, Van'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, polis merkezine götürülürken, şoförler A.O. ve S.G. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. A.O ile S.G. ise, Devlet Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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