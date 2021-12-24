Kaçak Göçmen Teknesi Battı: En Az 7 Can Kaybı

Yunanistan’ın Küçük Çuha Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer aynı teknede bulunan 90 kadar kaçak göçmeninse kurtarıldığını açıkladı.

Kaçak göçmenleri taşıyan tekne Küçük Çuha Adası yakınlarında bilinmeyen bir nedenle battı.

Olaya yerine giden Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri, teknede bulunan kişileri kurtarma operasyonu başlattı. Operasyonda 90 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı. Denizden en az 7 göçmenin de cansız bedeni çıkarıldı.

Ege Denizi’nde bu hafta bir göçmen teknesi daha batmıştı. 2015 yılından bu yana çok sayıda göçmen deniz yoluyla Yunanistan’a ulaşarak diğer Avrupa ülkelerine geçmenin yollarını arıyor. Bu sebeple bugüne dek binlerce kaçak göçmen Ege ve Akdeniz sularında hayatını kaybetti.

