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Kaçak göçmenler polis denetimine takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

EDİRNE'de polisin kent girişinde yaptığı denetimlerde yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan Afganistan, Cezayir, Fas ve Tunus uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polisin kent girişinde yaptığı denetimlerde yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan Afganistan, Cezayir, Fas ve Tunus uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişinde özel harekat polislerinin de desteğiyle asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda araçlarda yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen Afganistan, Cezayir, Fas ve Tunus uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler denetimlerde, 1 kapalı kasa kamyonete de el koyarak trafikten men etti.

Yakalanan kaçak göçmenler Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis ekipleri denetimlerini gün boyu sürdürdü.

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