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Kaçak göçmenler, silahlarını çeken polislere aldırış etmeden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 04:02 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA, Tem Bağlantı Yolu Edirne istikametinde seyir halindeki panelvan minibüsten şüphelenen trafik polisi sürücüye dur ikazında bulundu.

Kaçak göçmenler, silahlarını çeken polislere aldırış etmeden kaçtı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAYRAMPAŞA, Tem Bağlantı Yolu Edirne istikametinde seyir halindeki panelvan minibüsten şüphelenen trafik polisi sürücüye dur ikazında bulundu. Minibüs sürücüsü durdurduğu aracından kaçarak kayıplara karıştı. Polisin yaptığı incelemede minibüsün kaçak göçmenlerle dolu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri takviye ekip beklerken, yaklaşık 60 kaçak göçmen silahlarını çeken polislere rağmen sağa sola kaçarak izlerini kaybettirdiler.

Olay Tem Bağlantı yolu Edirne istikameti Bayrampaşa mevkiinde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen trafik polisleri Edirne istikametinde seyir halindeki 26 B 9087 plakalı panelvan minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Polis ekipleri minibüs sürücüsüne Bayrampaşa mevkiinde 'DUR' ikazında bulundu. Polisleri gören sürücü minibüsü kenara çekerek araçtan kaçtı. Sürücünün kaçtığını gören polis ekipleri minibüste inceleme yapınca aracın arkasının kaçak göçmenlerle dolu olduğunu tespit etti.

60 KAÇAK GÖÇMEN POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI
Polis ekipleri hemen telsizden olay yerine takviye ekip istedi. Polisi gören yabancı uyruklu kaçak göçmenler kapıları açarak inmek istedi. Bunun üzerine de polis ekipleri silahını çekerek göçmenlere durmalarını söyledi. Polisin silahını çekmesine aldırış etmeyen yaklaşık 60 kaçak göçmen minibüsten aşağı inerek sağa sola kaçarak izlerini kaybettirdiler. Kimi göçmen D-100 Karayolu istikametine kaçarken kimisi de Tem Otoyolu istikametine ve Bayrampaşa istikametine kaçtı. Bu anlar saniye saniye DHA kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen takviye ekipleri göçmenlerin kaçtığı yönlerde çalışma başlattı. Göçmenlerin taşındığı minibüs ise polisin incelemesinin ardından çekici ile otoparka çekildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaçak göçmenler, silahlarını çeken polislere aldırış etmeden kaçtıKaçak göçmenler, silahlarını çeken polislere aldırış etmeden kaçtıKaçak göçmenler, silahlarını çeken polislere aldırış etmeden kaçtıKaçak göçmenler, silahlarını çeken polislere aldırış etmeden kaçtı

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