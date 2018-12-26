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Kaçak göçmenler sınırda görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı bölgesindeki İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 80 kaçak, Büyük Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi.

Kaçak göçmenler sınırda görüntülendi

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı bölgesindeki İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 80 kaçak, Büyük Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi.
Afganistan ve Pakistan'dan savaş, çatışma ve işsizlik nedeniyle kaçan binlerce kişi, daha iyi bir hayat yaşamak amacıyla Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkıyor. Bu kişiler, İran sınırı üzerinden yasa dışı yollarla sarp ve ıssız dağları aşarak Türkiye'ye giriş yapıyor. Gece gündüz demeden 27 günlük yolculuk yaparak Türkiye'ye ulaşan kaçaklardan bazıları, buradan da Avrupa ülkelerine gidiyor. Kimi kaçaklar, geçiş güzergahı olarak Türkiye'yi tercih ederken, kimileri de Afganistan'dan İran'a, oradan da Irak ve Suriye güzergâhını izleyerek Libya'ya, buradan da Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor.
Yasa dışı yollarla Küçük Ağrı Dağı bölgesindeki İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan 80 kaçak, Büyük Ağrı Dağı eteklerinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklardan bir babanın oğlunu, omzunda taşıdığı görüldü. Kaçaklar, yürüyerek bir süre sonra gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Kaçak göçmenler sınırda görüntülendiKaçak göçmenler sınırda görüntülendiKaçak göçmenler sınırda görüntülendiKaçak göçmenler sınırda görüntülendi

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