Kaçak göçmenler tekneleri arızalanınca kendilerini ihbar etti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'dan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenler, tekneleri arıza yapınca, yardım istedikleri Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Filistin uyruklu 13 kaçak göçmen, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek için Bodrum'un Yalıkavak Koyu'ndan saat 04.30 sıralarında fiber tekneye bindi. Tekne hareket ettikten bir süre sonra arızalandı. Motor arızası yüzünden açıkta sürüklenmeye başlayan teknede bulunan Türk kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinli ile Türk kaptanı, Sahil Güvenlik botuna aldı. Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçakların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler, tekneye el koyarken, Türk kaptan gözaltına alındı.
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