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Kaçak göçmenler tekneleri arızalanınca kendilerini ihbar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler, tekneleri motor arızası yapınca, yardım istedikleri Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.  Bodrum'un Yalıkavak Koyu'nda 13 Filistinli'nin bindiği fiber tekne, bugün saat 04.30 sıralarında, Yunan adasına doğru hareket ettikten bir süre sonra arızalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler, tekneleri motor arızası yapınca, yardım istedikleri Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum'un Yalıkavak Koyu'nda 13 Filistinli'nin bindiği fiber tekne, bugün saat 04.30 sıralarında, Yunan adasına doğru hareket ettikten bir süre sonra arızalandı. Motor arızası yüzünden açıkta sürüklenmeye başlayan teknede bulunan Türk kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinli ile Türk kaptanı, Sahil Güvenlik botuna aldı. Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçakların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler, tekneye el koyarken Türk kaptanı da gözaltına aldı.

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