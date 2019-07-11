Kaçak göçmenler trende yakalandı

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 40 kaçak göçmen, yolcu treninde polis tarafından yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmenlerin İstanbul'dan Yunanistan'a geçmek için trene binmek üzere Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gideceğini belirledi. Kaçakların Halkalı-Uzunköprü yolcu trenine bindiğini belirleyen ekipler, Muratlı ilçesinde garda duran trende arama yaptı. Aramada, Fas, Cezayir, Irak ve Filistin uyruklu 40 kaçak göçmeni yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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