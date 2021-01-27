Kaçak göçmenler yakalandı

Kaçak yollarla önce İstanbul’a ardından ise yurt dışına gitmek isteyen 2 Afganistan uyruklu şahıs, Malatya’da jandarma ekiplerinin yapıldığı kontrolde yakalandı.

Malatya’nın Kale ilçesi Gülenköy Mahallesinde, Jandarma tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir yolcu otobüsü durdurularak arama ve kontroller yapıldı. Şehirlerarası yolcu firmasına ait otobüste yapılan kimlik kontrolünde, yasadışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalandı. 6458 sayılı kanun gereğince otobüs sürücüsü ve şahıslara idari yaptırım uygulanarak yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul’a, oradan da yurt dışına gitmeye çalışan iki kaçak göçmen hakkında tahkikat sürdürülüyor.

