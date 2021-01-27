HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçak göçmenler yakalandı

Kaçak göçmenler yakalandı

27.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçak yollarla önce İstanbul’a ardından ise yurt dışına gitmek isteyen 2 Afganistan uyruklu şahıs, Malatya’da jandarma ekiplerinin yapıldığı kontrolde yakalandı.Malatya’nın Kale ilçesi Gülenköy Mahallesinde, Jandarma tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir yolcu otobüsü durdurularak arama ve kontroller yapıldı.

Kaçak yollarla önce İstanbul’a ardından ise yurt dışına gitmek isteyen 2 Afganistan uyruklu şahıs, Malatya’da jandarma ekiplerinin yapıldığı kontrolde yakalandı.
Malatya’nın Kale ilçesi Gülenköy Mahallesinde, Jandarma tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir yolcu otobüsü durdurularak arama ve kontroller yapıldı. Şehirlerarası yolcu firmasına ait otobüste yapılan kimlik kontrolünde, yasadışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalandı. 6458 sayılı kanun gereğince otobüs sürücüsü ve şahıslara idari yaptırım uygulanarak yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İstanbul’a, oradan da yurt dışına gitmeye çalışan iki kaçak göçmen hakkında tahkikat sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
HDP'li vekilin aldığı o telefondan bakın neler çıktıHDP'li vekilin aldığı o telefondan bakın neler çıktı
Araştırma görevlisi nasıl olunur?Araştırma görevlisi nasıl olunur?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Antalya'da şiddetli fırtına! Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Avcılar'da İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

Koronavirüs aşısında 80 yaş ve üzeri için aşılama başladı

Koronavirüs aşısında 80 yaş ve üzeri için aşılama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlarla ilgili açıklama: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar tespit edildi

HDP'li vekilin aldığı o telefondan bakın neler çıktı

Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti

Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.