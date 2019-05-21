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Kaçak göçmenlerden Bulgar Polisi'ne darp suçlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen, yasadışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da polisin, para ve değerli eşyalarını alıp, kendilerini darbettiğini öne sürdü.

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen, yasadışı yollardan geçtikleri Bulgaristan'da polisin, para ve değerli eşyalarını alıp, kendilerini darbettiğini öne sürdü.
Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesi Sislioba köyünde devriye gezen jandarma, 2'si Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, Türkiye'ye 2 yıl önce Ağrı üzerinden kaçak olarak geldiklerini, yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçiş yaptıklarını anlattı. Bulgar Polisi tarafından yakalandıktan sonra ise para ve değerli eşyalarının alınıp, darbedildiklerini ve Türkiye'ye geri gönderildiklerini ifade etti.
Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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