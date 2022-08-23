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  4. Kaçak göçmenleri alıkoyup fidye istediler! Polis kıskıvrak yakaladı

Kaçak göçmenleri alıkoyup fidye istediler! Polis kıskıvrak yakaladı

23.08.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri alıkoyarak, ailelerinden yüklü miktarla fidye istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i İran uyruklu 3' şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenleri alıkoyup fidye istediler! Polis kıskıvrak yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla 6 kaçak göçmenin ülkeye girişini sağlayarak alıkoyan ve görüntülerini çekip ailelerinden yüklü miktarda fidye istediği iddia edilen biri İran vatandaşı 3 şüphelinin kaldıkları adresi belirledi. Operasyonla şüphelileri gözaltına alan ekipler, kaçak göçmenlerin alıkonuldukları evde yaptıkları aramada, farklı yabancı uyruklulara ait 8 kimlik, 5 pasaport, bin Türk lirası ve 1 milyon 950 bin riyal, yabancı uyrukluların pasaport fotoğraflarının bulunduğu 3 flaş bellek ele geçirdi.

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Haklarında 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakkı olmayan yere tecavüz' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından işlem başlatılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Alıkonulan 6 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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Van göçmen Önleyici tutuklama
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