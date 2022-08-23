Kaçak göçmenleri alıkoyup fidye istediler! Polis kıskıvrak yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla 6 kaçak göçmenin ülkeye girişini sağlayarak alıkoyan ve görüntülerini çekip ailelerinden yüklü miktarda fidye istediği iddia edilen biri İran vatandaşı 3 şüphelinin kaldıkları adresi belirledi. Operasyonla şüphelileri gözaltına alan ekipler, kaçak göçmenlerin alıkonuldukları evde yaptıkları aramada, farklı yabancı uyruklulara ait 8 kimlik, 5 pasaport, bin Türk lirası ve 1 milyon 950 bin riyal, yabancı uyrukluların pasaport fotoğraflarının bulunduğu 3 flaş bellek ele geçirdi.

Haklarında 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakkı olmayan yere tecavüz' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından işlem başlatılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Alıkonulan 6 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

