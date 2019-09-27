HABER

Kaçak göçmenleri ’İstanbul’ diyerek Kırıkkale’ye bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 14:26 | Son Güncelleme

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen Van’dan sahte kimlikle bilet alıp "İstanbul" yerine Kırıkkale’ye bırakıldı.Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firması, Van’dan bindirdiği 30 kaçak göçmeni "İstanbul" yerine Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Bahşılı ilçesi yakınlarına bıraktı.

Kaçak göçmenleri ’İstanbul’ diyerek Kırıkkale’ye bıraktılar

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen Van’dan sahte kimlikle bilet alıp "İstanbul" yerine Kırıkkale’ye bırakıldı.
Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firması, Van’dan bindirdiği 30 kaçak göçmeni "İstanbul" yerine Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Bahşılı ilçesi yakınlarına bıraktı. İ.S. idaresindeki otobüs Yahşihan İlçesindeki Bölge Trafik Denetleme Kontrol Müdürlüğü önünde durduruldu.
Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü İ.S. ile 30 kaçak göçmen Emniyet Müdürlüğüne getirilerek haklarında soruşturma başlatıldı.

Kaçak göçmenleri ’İstanbul’ diyerek Kırıkkale’ye bıraktılar

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
‘Sinemaseverlerin gözü kulağı Malatya'da olacak’‘Sinemaseverlerin gözü kulağı Malatya'da olacak’
Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yokJandarma’dan kaçak içkiye geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.