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Kaçak göçmenleri İtalya diye Zonguldak'a bırakan 3 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan gemiye aldıkları 6 Filistin uyruklu kaçak göçmeni, İtalya diye Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki limana bırakan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kaçak göçmenleri İtalya diye Zonguldak'a bırakan 3 şüpheli yakalandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- İSTANBUL'dan gemiye aldıkları 6 Filistin uyruklu kaçak göçmeni, İtalya diye Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki limana bırakan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Erdemir) özel güvenlik görevlileri, dün akşam fabrika sahasında liman yakınında 6 kişiyi yakaladı. Filistin uyruklu oldukları tespit edilen şüpheliler için polise haber verildi. Olay yerine giden Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan göçmenleri gözaltına aldı. Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan şüpheliler, Filistin'den İtalya'ya gitmek için tanımadıkları birisi ile kişi başı 5 bin dolara anlaştıklarını söyledi. Ardından bir konteynere bindirildiklerini belirten göçmenler, "Bulunduğumuz konteyner bir araca yüklendi. Araç da gemiye götürüldü. Bu şekilde İtalya'ya yolculuk ettiğimizi sanıyorduk. Karaya çıkarıldığımızda konteyneri açan bir kişinin, 'Burası İtalya, koşun' demesi üzerine içeriden çıktık ve koşmaya başladık. Sonra yakalandık. Bizi indiren kişileri tanımıyoruz. Burasını İtalya sanıyorduk ama Türkiye'ye gelmişiz" diye ifade verdi. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kaçak göçmenlerin İstanbul Yenikapı açıklarından bindirildikleri 'Habibe Ana' adlı Panama bandıralı gemi ile Ereğli'ye getirildikleri tespit edildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen Bilal A. (28), Abdullah G. (39) ve İran uyruklu Bakhshaei M. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kaçak göçmenleri İtalya diye Zonguldak'a bırakan 3 şüpheli yakalandıKaçak göçmenleri İtalya diye Zonguldak'a bırakan 3 şüpheli yakalandı

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