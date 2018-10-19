Kaçak göçmenleri İtalya diye Zonguldak'a bırakan 3 şüpheli yakalandı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
6 Filistin uyruklu kaçak göçmeni, İtalya diye Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki limana bırakan 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Bilal A., İran uyruklu Bakhshaei M. tutuklandı, Abdullah G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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