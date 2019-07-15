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Kaçak göçmenleri kamyonette bırakıp, kendi kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 20:17 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden 65 kaçak göçmenin taşındığı kamyonetin sürücüsü Ş.Y., jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Kaçak göçmenleri kamyonette bırakıp, kendi kaçtı

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden 65 kaçak göçmenin taşındığı kamyonetin sürücüsü Ş.Y., jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulunan kamyonetten 14 kaçak göçmen çıkarken, sürücü Ş.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ayvalık ilçesi Cunda Adası Ortunç Koyu ormanlık bölgesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, 49'u Suriye, 2'si Filistin uyruklu 51 kaçak göçmen yakaladı. Yine Cunda Adası Patriça bölgesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kamyonet, takip sonrası 2 kilometre ileride terk edilmiş olarak bulundu. Kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, 10'u Suriye, 3'ü Filistin ve 1'i Irak uyruklu 14 kaçak göçmen kamyonette yakalandı. Kaçan sürücünün Ş.Y. olduğu belirlenirken jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, kamyonetin koruma altına alınarak yediemin deposuna çekildiği bildirilirken, kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kaçak göçmenleri kamyonette bırakıp, kendi kaçtı

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